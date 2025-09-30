- Übersicht
TACOW: Berto Acquisition Corp.
Der Wechselkurs von TACOW hat sich für heute um -1.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.6800 bis zu einem Hoch von 0.6800 gehandelt.
Verfolgen Sie die Berto Acquisition Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von TACOW heute?
Die Aktie von Berto Acquisition Corp. (TACOW) notiert heute bei 0.6800. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.45% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.6900 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von TACOW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie TACOW Dividenden?
Berto Acquisition Corp. wird derzeit mit 0.6800 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -2.86% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TACOW zu verfolgen.
Wie kaufe ich TACOW-Aktien?
Sie können Aktien von Berto Acquisition Corp. (TACOW) zum aktuellen Kurs von 0.6800 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.6800 oder 0.6830 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TACOW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in TACOW-Aktien?
Bei einer Investition in Berto Acquisition Corp. müssen die jährliche Spanne 0.5002 - 1.0220 und der aktuelle Kurs 0.6800 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 13.33% und -2.86%, bevor sie Orders zu 0.6800 oder 0.6830 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TACOW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Berto Acquisition Corp.?
Der höchste Kurs von Berto Acquisition Corp. (TACOW) im vergangenen Jahr lag bei 1.0220. Innerhalb von 0.5002 - 1.0220 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.6900 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Berto Acquisition Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Berto Acquisition Corp.?
Der niedrigste Kurs von Berto Acquisition Corp. (TACOW) im Laufe des Jahres betrug 0.5002. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.6800 und der Spanne 0.5002 - 1.0220 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TACOW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von TACOW statt?
Berto Acquisition Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.6900 und -2.86% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.6900
- Eröffnung
- 0.6800
- Bid
- 0.6800
- Ask
- 0.6830
- Tief
- 0.6800
- Hoch
- 0.6800
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -1.45%
- Monatsänderung
- 13.33%
- 6-Monatsänderung
- -2.86%
- Jahresänderung
- -2.86%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4