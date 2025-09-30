- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
TACOW: Berto Acquisition Corp.
Le taux de change de TACOW a changé de -1.45% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.6800 et à un maximum de 0.6800.
Suivez la dynamique Berto Acquisition Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action TACOW aujourd'hui ?
L'action Berto Acquisition Corp. est cotée à 0.6800 aujourd'hui. Elle se négocie dans -1.45%, a clôturé hier à 0.6900 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de TACOW présente ces mises à jour.
L'action Berto Acquisition Corp. verse-t-elle des dividendes ?
Berto Acquisition Corp. est actuellement valorisé à 0.6800. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -2.86% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de TACOW.
Comment acheter des actions TACOW ?
Vous pouvez acheter des actions Berto Acquisition Corp. au cours actuel de 0.6800. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.6800 ou de 0.6830, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de TACOW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action TACOW ?
Investir dans Berto Acquisition Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.5002 - 1.0220 et le prix actuel 0.6800. Beaucoup comparent 13.33% et -2.86% avant de passer des ordres à 0.6800 ou 0.6830. Consultez le graphique du cours de TACOW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Berto Acquisition Corp. ?
Le cours le plus élevé de Berto Acquisition Corp. l'année dernière était 1.0220. Au cours de 0.5002 - 1.0220, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.6900 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Berto Acquisition Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Berto Acquisition Corp. ?
Le cours le plus bas de Berto Acquisition Corp. (TACOW) sur l'année a été 0.5002. Sa comparaison avec 0.6800 et 0.5002 - 1.0220 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de TACOW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action TACOW a-t-elle été divisée ?
Berto Acquisition Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.6900 et -2.86% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.6900
- Ouverture
- 0.6800
- Bid
- 0.6800
- Ask
- 0.6830
- Plus Bas
- 0.6800
- Plus Haut
- 0.6800
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- -1.45%
- Changement Mensuel
- 13.33%
- Changement à 6 Mois
- -2.86%
- Changement Annuel
- -2.86%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4