Moedas / SNV-PE
SNV-PE: Synovus Financial Corp 5.875% Fixed-Rate Reset Non-Cumulative P
26.54 USD 0.12 (0.45%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SNV-PE para hoje mudou para -0.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.23 e o mais alto foi 26.54.
Veja a dinâmica do par de moedas Synovus Financial Corp 5.875% Fixed-Rate Reset Non-Cumulative P. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
26.23 26.54
Faixa anual
25.50 27.21
- Fechamento anterior
- 26.66
- Open
- 26.23
- Bid
- 26.54
- Ask
- 26.84
- Low
- 26.23
- High
- 26.54
- Volume
- 7
- Mudança diária
- -0.45%
- Mudança mensal
- 0.45%
- Mudança de 6 meses
- 3.47%
- Mudança anual
- 3.47%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh