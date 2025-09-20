Valute / SNV-PE
SNV-PE: Synovus Financial Corp 5.875% Fixed-Rate Reset Non-Cumulative P
26.64 USD 0.03 (0.11%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SNV-PE ha avuto una variazione del 0.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.47 e ad un massimo di 26.75.
Segui le dinamiche di Synovus Financial Corp 5.875% Fixed-Rate Reset Non-Cumulative P. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
26.47 26.75
Intervallo Annuale
25.50 27.21
- Chiusura Precedente
- 26.61
- Apertura
- 26.51
- Bid
- 26.64
- Ask
- 26.94
- Minimo
- 26.47
- Massimo
- 26.75
- Volume
- 49
- Variazione giornaliera
- 0.11%
- Variazione Mensile
- 0.83%
- Variazione Semestrale
- 3.86%
- Variazione Annuale
- 3.86%
20 settembre, sabato