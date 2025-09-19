Währungen / SNV-PE
SNV-PE: Synovus Financial Corp 5.875% Fixed-Rate Reset Non-Cumulative P
26.61 USD 0.05 (0.19%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SNV-PE hat sich für heute um -0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.23 bis zu einem Hoch von 26.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Synovus Financial Corp 5.875% Fixed-Rate Reset Non-Cumulative P-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
26.23 26.63
Jahresspanne
25.50 27.21
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.66
- Eröffnung
- 26.23
- Bid
- 26.61
- Ask
- 26.91
- Tief
- 26.23
- Hoch
- 26.63
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- -0.19%
- Monatsänderung
- 0.72%
- 6-Monatsänderung
- 3.74%
- Jahresänderung
- 3.74%
