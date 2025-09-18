Divisas / SNV-PE
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SNV-PE: Synovus Financial Corp 5.875% Fixed-Rate Reset Non-Cumulative P
26.66 USD 0.16 (0.60%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SNV-PE de hoy ha cambiado un 0.60%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.46, mientras que el máximo ha alcanzado 26.69.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Synovus Financial Corp 5.875% Fixed-Rate Reset Non-Cumulative P. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
26.46 26.69
Rango anual
25.50 27.21
- Cierres anteriores
- 26.50
- Open
- 26.60
- Bid
- 26.66
- Ask
- 26.96
- Low
- 26.46
- High
- 26.69
- Volumen
- 37
- Cambio diario
- 0.60%
- Cambio mensual
- 0.91%
- Cambio a 6 meses
- 3.94%
- Cambio anual
- 3.94%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B