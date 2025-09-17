Курс SNV-PE за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.36, а максимальная — 26.66.

Следите за динамикой Synovus Financial Corp 5.875% Fixed-Rate Reset Non-Cumulative P. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.