Валюты / SNV-PE
SNV-PE: Synovus Financial Corp 5.875% Fixed-Rate Reset Non-Cumulative P
26.50 USD 0.11 (0.41%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SNV-PE за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.36, а максимальная — 26.66.
Следите за динамикой Synovus Financial Corp 5.875% Fixed-Rate Reset Non-Cumulative P. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
26.36 26.66
Годовой диапазон
25.50 27.21
- Предыдущее закрытие
- 26.61
- Open
- 26.41
- Bid
- 26.50
- Ask
- 26.80
- Low
- 26.36
- High
- 26.66
- Объем
- 33
- Дневное изменение
- -0.41%
- Месячное изменение
- 0.30%
- 6-месячное изменение
- 3.31%
- Годовое изменение
- 3.31%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.