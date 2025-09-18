Moedas / SLNHP
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SLNHP: Soluna Holdings Inc - 9.0% Series A Cumulative Perpetual Prefer
5.93 USD 0.55 (8.49%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SLNHP para hoje mudou para -8.49%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.42 e o mais alto foi 7.10.
Veja a dinâmica do par de moedas Soluna Holdings Inc - 9.0% Series A Cumulative Perpetual Prefer. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
5.42 7.10
Faixa anual
1.80 13.50
- Fechamento anterior
- 6.48
- Open
- 6.60
- Bid
- 5.93
- Ask
- 6.23
- Low
- 5.42
- High
- 7.10
- Volume
- 57
- Mudança diária
- -8.49%
- Mudança mensal
- 136.25%
- Mudança de 6 meses
- 0.51%
- Mudança anual
- 28.63%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh