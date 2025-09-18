Divisas / SLNHP
SLNHP: Soluna Holdings Inc - 9.0% Series A Cumulative Perpetual Prefer
6.48 USD 0.98 (17.82%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SLNHP de hoy ha cambiado un 17.82%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.37, mientras que el máximo ha alcanzado 6.89.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Soluna Holdings Inc - 9.0% Series A Cumulative Perpetual Prefer. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
5.37 6.89
Rango anual
1.80 13.50
- Cierres anteriores
- 5.50
- Open
- 5.55
- Bid
- 6.48
- Ask
- 6.78
- Low
- 5.37
- High
- 6.89
- Volumen
- 117
- Cambio diario
- 17.82%
- Cambio mensual
- 158.17%
- Cambio a 6 meses
- 9.83%
- Cambio anual
- 40.56%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B