SLNHP: Soluna Holdings Inc - 9.0% Series A Cumulative Perpetual Prefer

5.50 USD 1.85 (50.68%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SLNHP за сегодня изменился на 50.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.10, а максимальная — 6.26.

Следите за динамикой Soluna Holdings Inc - 9.0% Series A Cumulative Perpetual Prefer. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
4.10 6.26
Годовой диапазон
1.80 13.50
Предыдущее закрытие
3.65
Open
4.25
Bid
5.50
Ask
5.80
Low
4.10
High
6.26
Объем
587
Дневное изменение
50.68%
Месячное изменение
119.12%
6-месячное изменение
-6.78%
Годовое изменение
19.31%
