Валюты / SLNHP
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SLNHP: Soluna Holdings Inc - 9.0% Series A Cumulative Perpetual Prefer
5.50 USD 1.85 (50.68%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SLNHP за сегодня изменился на 50.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.10, а максимальная — 6.26.
Следите за динамикой Soluna Holdings Inc - 9.0% Series A Cumulative Perpetual Prefer. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
4.10 6.26
Годовой диапазон
1.80 13.50
- Предыдущее закрытие
- 3.65
- Open
- 4.25
- Bid
- 5.50
- Ask
- 5.80
- Low
- 4.10
- High
- 6.26
- Объем
- 587
- Дневное изменение
- 50.68%
- Месячное изменение
- 119.12%
- 6-месячное изменение
- -6.78%
- Годовое изменение
- 19.31%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.