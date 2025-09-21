QuotazioniSezioni
SLNHP: Soluna Holdings Inc - 9.0% Series A Cumulative Perpetual Prefer

6.45 USD 0.05 (0.78%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SLNHP ha avuto una variazione del 0.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.79 e ad un massimo di 6.92.

Segui le dinamiche di Soluna Holdings Inc - 9.0% Series A Cumulative Perpetual Prefer. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
5.79 6.92
Intervallo Annuale
1.80 13.50
Chiusura Precedente
6.40
Apertura
6.01
Bid
6.45
Ask
6.75
Minimo
5.79
Massimo
6.92
Volume
92
Variazione giornaliera
0.78%
Variazione Mensile
156.97%
Variazione Semestrale
9.32%
Variazione Annuale
39.91%
21 settembre, domenica