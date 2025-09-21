Valute / SLNHP
SLNHP: Soluna Holdings Inc - 9.0% Series A Cumulative Perpetual Prefer
6.45 USD 0.05 (0.78%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SLNHP ha avuto una variazione del 0.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.79 e ad un massimo di 6.92.
Segui le dinamiche di Soluna Holdings Inc - 9.0% Series A Cumulative Perpetual Prefer. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
5.79 6.92
Intervallo Annuale
1.80 13.50
- Chiusura Precedente
- 6.40
- Apertura
- 6.01
- Bid
- 6.45
- Ask
- 6.75
- Minimo
- 5.79
- Massimo
- 6.92
- Volume
- 92
- Variazione giornaliera
- 0.78%
- Variazione Mensile
- 156.97%
- Variazione Semestrale
- 9.32%
- Variazione Annuale
- 39.91%
21 settembre, domenica