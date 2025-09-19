クォートセクション
通貨 / SLNHP
SLNHP: Soluna Holdings Inc - 9.0% Series A Cumulative Perpetual Prefer

6.40 USD 0.08 (1.23%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SLNHPの今日の為替レートは、-1.23%変化しました。日中、通貨は1あたり5.42の安値と7.10の高値で取引されました。

Soluna Holdings Inc - 9.0% Series A Cumulative Perpetual Preferダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
5.42 7.10
1年のレンジ
1.80 13.50
以前の終値
6.48
始値
6.60
買値
6.40
買値
6.70
安値
5.42
高値
7.10
出来高
61
1日の変化
-1.23%
1ヶ月の変化
154.98%
6ヶ月の変化
8.47%
1年の変化
38.83%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K