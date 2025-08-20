Moedas / SIRI
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SIRI: Sirius XM Holdings Inc
23.02 USD 0.10 (0.43%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SIRI para hoje mudou para -0.43%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.95 e o mais alto foi 23.27.
Veja a dinâmica do par de moedas Sirius XM Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SIRI Notícias
- Should You Forget Sirius XM? This Stock Has Made Far More Millionaires.
- Is SiriusXM Holdings Stock an Obvious Buy Right Now?
- Billionaire Warren Buffett Can't Stop Buying Shares of a Historically Cheap Legal Monopoly, but Also Dumped Nearly a Third of His Stake in Another Monopoly
- Sirius XM Holdings: Like A Publicly Traded Leveraged Buyout (NASDAQ:SIRI)
- Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) Goldman Sachs Communicopia + Technology 2025 Transcript
- Sirius XM at Goldman Sachs Conference: Strategic Shift to Core Business
- Sirius XM (SIRI) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- Howard Stern’s Sirius contract fight shows how much streaming has eaten away at traditional radio
- “We’d Love for Stern to Stay”: SiriusXM Stock (NASDAQ:SIRI) Recovers as Stern Returns - TipRanks.com
- Warren Buffett Gets Good News From Howard Stern: 'I'm Very Happy At Sirius' - Sirius XM Holdings (NASDAQ:SIRI)
- Howard Stern ends 20-year run at SiriusXM as Andy Cohen steps in - Variety
- Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) Presents at Bank of America 2025 Media, Communications
- SiriusXM at Bank of America Conference: Strategic Insights and Growth Plans
- Apple Plans AI-Powered Web Search Tool for Siri to Rival OpenAI, Perplexity
- “We’ll Be Back on the Air Live”: SiriusXM Stock (NASDAQ:SIRI) Slides as Stern Postpones Return - TipRanks.com
- Wall Street's Most Anticipated Reverse Stock Split of 2025 Has Arrived
- Best Stock to Buy Right Now: SiriusXM vs. Apple
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- 12 Stocks Warren Buffett's Berkshire Hathaway Has Been Loading Up On in 2025
- Why Everyone Is Talking About Sirius XM Stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Apple is in talks to use Google’s Gemini for Siri revamp, report says
- 3 No-Brainer Warren Buffett Stocks to Buy Right Now
- The Best Warren Buffett Stocks to Buy With $1,000 Right Now
Faixa diária
22.95 23.27
Faixa anual
18.70 29.18
- Fechamento anterior
- 23.12
- Open
- 23.27
- Bid
- 23.02
- Ask
- 23.32
- Low
- 22.95
- High
- 23.27
- Volume
- 515
- Mudança diária
- -0.43%
- Mudança mensal
- -0.56%
- Mudança de 6 meses
- 1.99%
- Mudança anual
- -2.46%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh