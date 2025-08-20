Валюты / SIRI
SIRI: Sirius XM Holdings Inc
23.29 USD 0.15 (0.64%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SIRI за сегодня изменился на -0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.15, а максимальная — 23.49.
Следите за динамикой Sirius XM Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
23.15 23.49
Годовой диапазон
18.70 29.18
- Предыдущее закрытие
- 23.44
- Open
- 23.43
- Bid
- 23.29
- Ask
- 23.59
- Low
- 23.15
- High
- 23.49
- Объем
- 4.811 K
- Дневное изменение
- -0.64%
- Месячное изменение
- 0.60%
- 6-месячное изменение
- 3.19%
- Годовое изменение
- -1.31%
