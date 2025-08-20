Währungen / SIRI
SIRI: Sirius XM Holdings Inc
23.00 USD 0.12 (0.52%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SIRI hat sich für heute um -0.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.89 bis zu einem Hoch von 23.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sirius XM Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
22.89 23.27
Jahresspanne
18.70 29.18
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.12
- Eröffnung
- 23.27
- Bid
- 23.00
- Ask
- 23.30
- Tief
- 22.89
- Hoch
- 23.27
- Volumen
- 6.453 K
- Tagesänderung
- -0.52%
- Monatsänderung
- -0.65%
- 6-Monatsänderung
- 1.91%
- Jahresänderung
- -2.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K