KurseKategorien
Währungen / SIRI
Zurück zum Aktien

SIRI: Sirius XM Holdings Inc

23.00 USD 0.12 (0.52%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SIRI hat sich für heute um -0.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.89 bis zu einem Hoch von 23.27 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sirius XM Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SIRI News

Tagesspanne
22.89 23.27
Jahresspanne
18.70 29.18
Vorheriger Schlusskurs
23.12
Eröffnung
23.27
Bid
23.00
Ask
23.30
Tief
22.89
Hoch
23.27
Volumen
6.453 K
Tagesänderung
-0.52%
Monatsänderung
-0.65%
6-Monatsänderung
1.91%
Jahresänderung
-2.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K