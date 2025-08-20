통화 / SIRI
SIRI: Sirius XM Holdings Inc
23.12 USD 0.12 (0.52%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SIRI 환율이 오늘 0.52%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 22.74이고 고가는 23.15이었습니다.
Sirius XM Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
22.74 23.15
년간 변동
18.70 29.18
- 이전 종가
- 23.00
- 시가
- 22.96
- Bid
- 23.12
- Ask
- 23.42
- 저가
- 22.74
- 고가
- 23.15
- 볼륨
- 5.839 K
- 일일 변동
- 0.52%
- 월 변동
- -0.13%
- 6개월 변동
- 2.44%
- 년간 변동율
- -2.03%
