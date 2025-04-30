Moedas / SILO
SILO: Silo Pharma Inc -, effectuated 1:50 R/S on 9/15
0.70 USD 0.03 (4.11%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SILO para hoje mudou para -4.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.70 e o mais alto foi 0.74.
Veja a dinâmica do par de moedas Silo Pharma Inc -, effectuated 1:50 R/S on 9/15. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SILO Notícias
- Silo Pharma makes initial cryptocurrency purchases of Ethereum and Solana
- Silo Pharma receives Japanese patent for PTSD treatment technology
- Australian patent granted for Silo Pharma’s PTSD treatment technology
- EXCLUSIVE: Hoth Therapeutics' Antisense Therapy Demonstrates Efficacy Against KIT-Driven Cancers - Hoth Therapeutics (NASDAQ:HOTH)
- Silo Pharma publishes preclinical research on Alzheimer’s drug in journal
- Silo Pharma reports positive safety results for PTSD nasal spray
- Silo Pharma launches crypto treasury strategy with Bitcoin focus
- Silo Pharma completes dosing in FDA-requested safety study for PTSD drug
- Silo Pharma expects SPC-15 PTSD drug preclinical data within 90 days
- Silo Pharma receives Nasdaq notice for minimum bid price non-compliance
- Silo Pharma receives patent allowance for PTSD treatment technology
- Why Circle Internet Group Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), Davis Commodities (NASDAQ:DTCK)
- Silo Pharma stock surges on Bitcoin reserve move
- Silo Pharma allocates $1 million to Bitcoin holdings
- Silo Pharma stock plunges to 52-week low of $0.47
- Silo Pharma advances PTSD treatment with new drug-device study
- Silo Pharma Announces Closing of $2 Million Public Offering
- Silo Pharma sets public offering at $0.60 per share and warrant
- Silo Pharma advances PTSD treatment study with Veloxity Labs
- Silo Pharma advances in PTSD nasal therapy trials
- EXCLUSIVE: Silo Pharma's Investigational Ketamine Implant Hits All Endpoints In Pain Study In Animal Models - SILO Pharma (NASDAQ:SILO)
Faixa diária
0.70 0.74
Faixa anual
0.41 3.33
- Fechamento anterior
- 0.73
- Open
- 0.72
- Bid
- 0.70
- Ask
- 1.00
- Low
- 0.70
- High
- 0.74
- Volume
- 879
- Mudança diária
- -4.11%
- Mudança mensal
- 14.75%
- Mudança de 6 meses
- -40.17%
- Mudança anual
- -36.94%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh