Валюты / SILO
SILO: Silo Pharma Inc -, effectuated 1:50 R/S on 9/15
0.73 USD 0.08 (9.88%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SILO за сегодня изменился на -9.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.70, а максимальная — 0.77.
Следите за динамикой Silo Pharma Inc -, effectuated 1:50 R/S on 9/15. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SILO
- Silo Pharma makes initial cryptocurrency purchases of Ethereum and Solana
- Silo Pharma receives Japanese patent for PTSD treatment technology
- Australian patent granted for Silo Pharma’s PTSD treatment technology
- EXCLUSIVE: Hoth Therapeutics' Antisense Therapy Demonstrates Efficacy Against KIT-Driven Cancers - Hoth Therapeutics (NASDAQ:HOTH)
- Silo Pharma publishes preclinical research on Alzheimer’s drug in journal
- Silo Pharma reports positive safety results for PTSD nasal spray
- Silo Pharma launches crypto treasury strategy with Bitcoin focus
- Silo Pharma completes dosing in FDA-requested safety study for PTSD drug
- Silo Pharma expects SPC-15 PTSD drug preclinical data within 90 days
- Silo Pharma receives Nasdaq notice for minimum bid price non-compliance
- Silo Pharma receives patent allowance for PTSD treatment technology
- Why Circle Internet Group Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), Davis Commodities (NASDAQ:DTCK)
- Silo Pharma stock surges on Bitcoin reserve move
- Silo Pharma allocates $1 million to Bitcoin holdings
- Silo Pharma stock plunges to 52-week low of $0.47
- Silo Pharma advances PTSD treatment with new drug-device study
- Silo Pharma Announces Closing of $2 Million Public Offering
- Silo Pharma sets public offering at $0.60 per share and warrant
- Silo Pharma advances PTSD treatment study with Veloxity Labs
- Silo Pharma advances in PTSD nasal therapy trials
- EXCLUSIVE: Silo Pharma's Investigational Ketamine Implant Hits All Endpoints In Pain Study In Animal Models - SILO Pharma (NASDAQ:SILO)
Дневной диапазон
0.70 0.77
Годовой диапазон
0.41 3.33
- Предыдущее закрытие
- 0.81
- Open
- 0.77
- Bid
- 0.73
- Ask
- 1.03
- Low
- 0.70
- High
- 0.77
- Объем
- 2.104 K
- Дневное изменение
- -9.88%
- Месячное изменение
- 19.67%
- 6-месячное изменение
- -37.61%
- Годовое изменение
- -34.23%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.