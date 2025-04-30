Divisas / SILO
SILO: Silo Pharma Inc -, effectuated 1:50 R/S on 9/15
0.70 USD 0.03 (4.11%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SILO de hoy ha cambiado un -4.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.70, mientras que el máximo ha alcanzado 0.74.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Silo Pharma Inc -, effectuated 1:50 R/S on 9/15. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
0.70 0.74
Rango anual
0.41 3.33
- Cierres anteriores
- 0.73
- Open
- 0.72
- Bid
- 0.70
- Ask
- 1.00
- Low
- 0.70
- High
- 0.74
- Volumen
- 879
- Cambio diario
- -4.11%
- Cambio mensual
- 14.75%
- Cambio a 6 meses
- -40.17%
- Cambio anual
- -36.94%
