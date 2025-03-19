Moedas / SCPH
SCPH: scPharmaceuticals Inc
5.62 USD 0.01 (0.18%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SCPH para hoje mudou para -0.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.61 e o mais alto foi 5.65.
Veja a dinâmica do par de moedas scPharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SCPH Notícias
- Diretor de pessoas da MannKind (MNKD) vende US$ 250.980 em ações
- MannKind stock price target raised to $11 by H.C. Wainwright on Tyvaso success
- MannKind to acquire scPharmaceuticals stock in $303 million deal, H.C. Wainwright downgrades
- MannKind stock price target raised to $8 by RBC on scPharmaceuticals deal
- MannKind, Backed By Blackstone, Expands Cardiorenal Focus With $360 Million Deal - MannKind (NASDAQ:MNKD), scPharmaceuticals (NASDAQ:SCPH)
- MannKind stock falls after announcing acquisition of scPharmaceuticals
- MannKind to acquire scPharmaceuticals for up to $6.35 per share
- scPharmaceuticals amends supply agreement with West Pharmaceutical Services
- scPharmaceuticals receives five patent allowances for furosemide formulation
- scPharmaceuticals, Inc. (SCPH) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Cytek Biosciences, Inc. (CTKB) Beats Q2 Earnings Estimates
- scPharmaceuticals (SCPH) Soars 8.8%: Is Further Upside Left in the Stock?
- SC Pharmaceuticals at H.C. Wainwright: Furosex’s Strategic Expansion
- scPharmaceuticals Inc. Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Update
- Scpharmaceuticals earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- scPharmaceuticals Inc. (SCPH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
5.61 5.65
Faixa anual
1.94 6.28
- Fechamento anterior
- 5.63
- Open
- 5.63
- Bid
- 5.62
- Ask
- 5.92
- Low
- 5.61
- High
- 5.65
- Volume
- 699
- Mudança diária
- -0.18%
- Mudança mensal
- 1.81%
- Mudança de 6 meses
- 114.50%
- Mudança anual
- 25.17%
