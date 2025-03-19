通貨 / SCPH
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SCPH: scPharmaceuticals Inc
5.62 USD 0.01 (0.18%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SCPHの今日の為替レートは、-0.18%変化しました。日中、通貨は1あたり5.61の安値と5.65の高値で取引されました。
scPharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SCPH News
- MannKind stock price target raised to $11 by H.C. Wainwright on Tyvaso success
- MannKind to acquire scPharmaceuticals stock in $303 million deal, H.C. Wainwright downgrades
- MannKind stock price target raised to $8 by RBC on scPharmaceuticals deal
- MannKind, Backed By Blackstone, Expands Cardiorenal Focus With $360 Million Deal - MannKind (NASDAQ:MNKD), scPharmaceuticals (NASDAQ:SCPH)
- MannKind stock falls after announcing acquisition of scPharmaceuticals
- MannKind to acquire scPharmaceuticals for up to $6.35 per share
- scPharmaceuticals amends supply agreement with West Pharmaceutical Services
- scPharmaceuticals receives five patent allowances for furosemide formulation
- scPharmaceuticals, Inc. (SCPH) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Cytek Biosciences, Inc. (CTKB) Beats Q2 Earnings Estimates
- scPharmaceuticals (SCPH) Soars 8.8%: Is Further Upside Left in the Stock?
- SC Pharmaceuticals at H.C. Wainwright: Furosex’s Strategic Expansion
- scPharmaceuticals Inc. Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Update
- Scpharmaceuticals earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- scPharmaceuticals Inc. (SCPH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
5.61 5.65
1年のレンジ
1.94 6.28
- 以前の終値
- 5.63
- 始値
- 5.63
- 買値
- 5.62
- 買値
- 5.92
- 安値
- 5.61
- 高値
- 5.65
- 出来高
- 1.117 K
- 1日の変化
- -0.18%
- 1ヶ月の変化
- 1.81%
- 6ヶ月の変化
- 114.50%
- 1年の変化
- 25.17%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K