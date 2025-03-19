货币 / SCPH
SCPH: scPharmaceuticals Inc
5.64 USD 0.02 (0.36%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SCPH汇率已更改0.36%。当日，交易品种以低点5.62和高点5.65进行交易。
关注scPharmaceuticals Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SCPH新闻
- MannKind stock price target raised to $11 by H.C. Wainwright on Tyvaso success
- MannKind to acquire scPharmaceuticals stock in $303 million deal, H.C. Wainwright downgrades
- MannKind stock price target raised to $8 by RBC on scPharmaceuticals deal
- MannKind, Backed By Blackstone, Expands Cardiorenal Focus With $360 Million Deal - MannKind (NASDAQ:MNKD), scPharmaceuticals (NASDAQ:SCPH)
- MannKind stock falls after announcing acquisition of scPharmaceuticals
- MannKind to acquire scPharmaceuticals for up to $6.35 per share
- scPharmaceuticals amends supply agreement with West Pharmaceutical Services
- scPharmaceuticals receives five patent allowances for furosemide formulation
- scPharmaceuticals, Inc. (SCPH) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Cytek Biosciences, Inc. (CTKB) Beats Q2 Earnings Estimates
- scPharmaceuticals (SCPH) Soars 8.8%: Is Further Upside Left in the Stock?
- SC Pharmaceuticals at H.C. Wainwright: Furosex’s Strategic Expansion
- scPharmaceuticals Inc. Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Update
- Scpharmaceuticals earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- scPharmaceuticals Inc. (SCPH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
5.62 5.65
年范围
1.94 6.28
- 前一天收盘价
- 5.62
- 开盘价
- 5.63
- 卖价
- 5.64
- 买价
- 5.94
- 最低价
- 5.62
- 最高价
- 5.65
- 交易量
- 1.308 K
- 日变化
- 0.36%
- 月变化
- 2.17%
- 6个月变化
- 115.27%
- 年变化
- 25.61%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值