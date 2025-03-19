Валюты / SCPH
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SCPH: scPharmaceuticals Inc
5.62 USD 0.01 (0.18%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SCPH за сегодня изменился на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.61, а максимальная — 5.65.
Следите за динамикой scPharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SCPH
- MannKind stock price target raised to $11 by H.C. Wainwright on Tyvaso success
- MannKind to acquire scPharmaceuticals stock in $303 million deal, H.C. Wainwright downgrades
- MannKind stock price target raised to $8 by RBC on scPharmaceuticals deal
- MannKind, Backed By Blackstone, Expands Cardiorenal Focus With $360 Million Deal - MannKind (NASDAQ:MNKD), scPharmaceuticals (NASDAQ:SCPH)
- MannKind stock falls after announcing acquisition of scPharmaceuticals
- MannKind to acquire scPharmaceuticals for up to $6.35 per share
- scPharmaceuticals amends supply agreement with West Pharmaceutical Services
- scPharmaceuticals receives five patent allowances for furosemide formulation
- scPharmaceuticals, Inc. (SCPH) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Cytek Biosciences, Inc. (CTKB) Beats Q2 Earnings Estimates
- scPharmaceuticals (SCPH) Soars 8.8%: Is Further Upside Left in the Stock?
- SC Pharmaceuticals at H.C. Wainwright: Furosex’s Strategic Expansion
- scPharmaceuticals Inc. Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Update
- Scpharmaceuticals earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- scPharmaceuticals Inc. (SCPH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
5.61 5.65
Годовой диапазон
1.94 6.28
- Предыдущее закрытие
- 5.61
- Open
- 5.62
- Bid
- 5.62
- Ask
- 5.92
- Low
- 5.61
- High
- 5.65
- Объем
- 715
- Дневное изменение
- 0.18%
- Месячное изменение
- 1.81%
- 6-месячное изменение
- 114.50%
- Годовое изменение
- 25.17%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.