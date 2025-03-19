Valute / SCPH
SCPH: scPharmaceuticals Inc
5.63 USD 0.01 (0.18%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SCPH ha avuto una variazione del 0.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.61 e ad un massimo di 5.64.
Segui le dinamiche di scPharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SCPH News
- MannKind stock price target raised to $11 by H.C. Wainwright on Tyvaso success
- MannKind to acquire scPharmaceuticals stock in $303 million deal, H.C. Wainwright downgrades
- MannKind stock price target raised to $8 by RBC on scPharmaceuticals deal
- MannKind, Backed By Blackstone, Expands Cardiorenal Focus With $360 Million Deal - MannKind (NASDAQ:MNKD), scPharmaceuticals (NASDAQ:SCPH)
- MannKind stock falls after announcing acquisition of scPharmaceuticals
- MannKind to acquire scPharmaceuticals for up to $6.35 per share
- scPharmaceuticals amends supply agreement with West Pharmaceutical Services
- scPharmaceuticals receives five patent allowances for furosemide formulation
- scPharmaceuticals, Inc. (SCPH) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Cytek Biosciences, Inc. (CTKB) Beats Q2 Earnings Estimates
- scPharmaceuticals (SCPH) Soars 8.8%: Is Further Upside Left in the Stock?
- SC Pharmaceuticals at H.C. Wainwright: Furosex’s Strategic Expansion
- scPharmaceuticals Inc. Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Update
- Scpharmaceuticals earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- scPharmaceuticals Inc. (SCPH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
5.61 5.64
Intervallo Annuale
1.94 6.28
- Chiusura Precedente
- 5.62
- Apertura
- 5.63
- Bid
- 5.63
- Ask
- 5.93
- Minimo
- 5.61
- Massimo
- 5.64
- Volume
- 787
- Variazione giornaliera
- 0.18%
- Variazione Mensile
- 1.99%
- Variazione Semestrale
- 114.89%
- Variazione Annuale
- 25.39%
21 settembre, domenica