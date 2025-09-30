CotaçõesSeções
Moedas / RWTP
Voltar para Ações

RWTP: REDWOOD TRUST INC

24.2000 USD 0.3217 (1.31%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do RWTP para hoje mudou para -1.31%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.2000 e o mais alto foi 24.5774.

Veja a dinâmica do par de moedas REDWOOD TRUST INC. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de RWTP hoje?

Hoje REDWOOD TRUST INC (RWTP) está avaliado em 24.2000. O instrumento é negociado dentro de -1.31%, o fechamento de ontem foi 24.5217, e o volume de negociação atingiu 8. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RWTP em tempo real.

As ações de REDWOOD TRUST INC pagam dividendos?

Atualmente REDWOOD TRUST INC está avaliado em 24.2000. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -2.34% e USD. Monitore os movimentos de RWTP no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de RWTP?

Você pode comprar ações de REDWOOD TRUST INC (RWTP) pelo preço atual 24.2000. Ordens geralmente são executadas perto de 24.2000 ou 24.2030, enquanto 8 e -1.54% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RWTP no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de RWTP?

Investir em REDWOOD TRUST INC envolve considerar a faixa anual 22.7000 - 25.2500 e o preço atual 24.2000. Muitos comparam 0.37% e -1.75% antes de enviar ordens em 24.2000 ou 24.2030. Estude as mudanças diárias de preço de RWTP no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações REDWOOD TRUST INC?

O maior preço de REDWOOD TRUST INC (RWTP) no último ano foi 25.2500. As ações oscilaram bastante dentro de 22.7000 - 25.2500, e a comparação com 24.5217 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de REDWOOD TRUST INC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações REDWOOD TRUST INC?

O menor preço de REDWOOD TRUST INC (RWTP) no ano foi 22.7000. A comparação com o preço atual 24.2000 e 22.7000 - 25.2500 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RWTP em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de RWTP?

No passado REDWOOD TRUST INC passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.5217 e -2.34% após os eventos corporativos.

Faixa diária
24.2000 24.5774
Faixa anual
22.7000 25.2500
Fechamento anterior
24.5217
Open
24.5774
Bid
24.2000
Ask
24.2030
Low
24.2000
High
24.5774
Volume
8
Mudança diária
-1.31%
Mudança mensal
0.37%
Mudança de 6 meses
-1.75%
Mudança anual
-2.34%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4