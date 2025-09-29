クォートセクション
通貨 / RWTP
RWTP: REDWOOD TRUST INC

24.2000 USD 0.3217 (1.31%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RWTPの今日の為替レートは、-1.31%変化しました。日中、通貨は1あたり24.2000の安値と24.5774の高値で取引されました。

REDWOOD TRUST INCダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

RWTP株の現在の価格は？

REDWOOD TRUST INCの株価は本日24.2000です。-1.31%内で取引され、前日の終値は24.5217、取引量は8に達しました。RWTPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

REDWOOD TRUST INCの株は配当を出しますか？

REDWOOD TRUST INCの現在の価格は24.2000です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.34%やUSDにも注目します。RWTPの動きはライブチャートで確認できます。

RWTP株を買う方法は？

REDWOOD TRUST INCの株は現在24.2000で購入可能です。注文は通常24.2000または24.2030付近で行われ、8や-1.54%が市場の動きを示します。RWTPの最新情報はライブチャートで確認できます。

RWTP株に投資する方法は？

REDWOOD TRUST INCへの投資では、年間の値幅22.7000 - 25.2500と現在の24.2000を考慮します。注文は多くの場合24.2000や24.2030で行われる前に、0.37%や-1.75%と比較されます。RWTPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

REDWOOD TRUST INCの株の最高値は？

REDWOOD TRUST INCの過去1年の最高値は25.2500でした。22.7000 - 25.2500内で株価は大きく変動し、24.5217と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。REDWOOD TRUST INCのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

REDWOOD TRUST INCの株の最低値は？

REDWOOD TRUST INC(RWTP)の年間最安値は22.7000でした。現在の24.2000や22.7000 - 25.2500と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RWTPの動きはライブチャートで確認できます。

RWTPの株式分割はいつ行われましたか？

REDWOOD TRUST INCは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.5217、-2.34%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
24.2000 24.5774
1年のレンジ
22.7000 25.2500
以前の終値
24.5217
始値
24.5774
買値
24.2000
買値
24.2030
安値
24.2000
高値
24.5774
出来高
8
1日の変化
-1.31%
1ヶ月の変化
0.37%
6ヶ月の変化
-1.75%
1年の変化
-2.34%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待