RWTP: REDWOOD TRUST INC
RWTPの今日の為替レートは、-1.31%変化しました。日中、通貨は1あたり24.2000の安値と24.5774の高値で取引されました。
REDWOOD TRUST INCダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
RWTP株の現在の価格は？
REDWOOD TRUST INCの株価は本日24.2000です。-1.31%内で取引され、前日の終値は24.5217、取引量は8に達しました。RWTPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
REDWOOD TRUST INCの株は配当を出しますか？
REDWOOD TRUST INCの現在の価格は24.2000です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.34%やUSDにも注目します。RWTPの動きはライブチャートで確認できます。
RWTP株を買う方法は？
REDWOOD TRUST INCの株は現在24.2000で購入可能です。注文は通常24.2000または24.2030付近で行われ、8や-1.54%が市場の動きを示します。RWTPの最新情報はライブチャートで確認できます。
RWTP株に投資する方法は？
REDWOOD TRUST INCへの投資では、年間の値幅22.7000 - 25.2500と現在の24.2000を考慮します。注文は多くの場合24.2000や24.2030で行われる前に、0.37%や-1.75%と比較されます。RWTPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
REDWOOD TRUST INCの株の最高値は？
REDWOOD TRUST INCの過去1年の最高値は25.2500でした。22.7000 - 25.2500内で株価は大きく変動し、24.5217と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。REDWOOD TRUST INCのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
REDWOOD TRUST INCの株の最低値は？
REDWOOD TRUST INC(RWTP)の年間最安値は22.7000でした。現在の24.2000や22.7000 - 25.2500と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RWTPの動きはライブチャートで確認できます。
RWTPの株式分割はいつ行われましたか？
REDWOOD TRUST INCは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.5217、-2.34%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 24.5217
- 始値
- 24.5774
- 買値
- 24.2000
- 買値
- 24.2030
- 安値
- 24.2000
- 高値
- 24.5774
- 出来高
- 8
- 1日の変化
- -1.31%
- 1ヶ月の変化
- 0.37%
- 6ヶ月の変化
- -1.75%
- 1年の変化
- -2.34%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前