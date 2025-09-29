- Обзор рынка
RWTP: REDWOOD TRUST INC
Курс RWTP за сегодня изменился на -1.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.2000, а максимальная — 24.5774.
Следите за динамикой REDWOOD TRUST INC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RWTP сегодня?
REDWOOD TRUST INC (RWTP) сегодня оценивается на уровне 24.2000. Инструмент торгуется в пределах -1.31%, вчерашнее закрытие составило 24.5217, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RWTP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям REDWOOD TRUST INC?
REDWOOD TRUST INC в настоящее время оценивается в 24.2000. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.34% и USD. Отслеживайте движения RWTP на графике в реальном времени.
Как купить акции RWTP?
Вы можете купить акции REDWOOD TRUST INC (RWTP) по текущей цене 24.2000. Ордера обычно размещаются около 24.2000 или 24.2030, тогда как 8 и -1.54% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RWTP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RWTP?
Инвестирование в REDWOOD TRUST INC предполагает учет годового диапазона 22.7000 - 25.2500 и текущей цены 24.2000. Многие сравнивают 0.37% и -1.75% перед размещением ордеров на 24.2000 или 24.2030. Изучайте ежедневные изменения цены RWTP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции REDWOOD TRUST INC?
Самая высокая цена REDWOOD TRUST INC (RWTP) за последний год составила 25.2500. Акции заметно колебались в пределах 22.7000 - 25.2500, сравнение с 24.5217 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику REDWOOD TRUST INC на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции REDWOOD TRUST INC?
Самая низкая цена REDWOOD TRUST INC (RWTP) за год составила 22.7000. Сравнение с текущими 24.2000 и 22.7000 - 25.2500 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RWTP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RWTP?
В прошлом REDWOOD TRUST INC проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.5217 и -2.34% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.5217
- Open
- 24.5774
- Bid
- 24.2000
- Ask
- 24.2030
- Low
- 24.2000
- High
- 24.5774
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -1.31%
- Месячное изменение
- 0.37%
- 6-месячное изменение
- -1.75%
- Годовое изменение
- -2.34%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%