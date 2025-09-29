КотировкиРазделы
RWTP: REDWOOD TRUST INC

24.2000 USD 0.3217 (1.31%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RWTP за сегодня изменился на -1.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.2000, а максимальная — 24.5774.

Следите за динамикой REDWOOD TRUST INC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RWTP сегодня?

REDWOOD TRUST INC (RWTP) сегодня оценивается на уровне 24.2000. Инструмент торгуется в пределах -1.31%, вчерашнее закрытие составило 24.5217, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RWTP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям REDWOOD TRUST INC?

REDWOOD TRUST INC в настоящее время оценивается в 24.2000. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.34% и USD. Отслеживайте движения RWTP на графике в реальном времени.

Как купить акции RWTP?

Вы можете купить акции REDWOOD TRUST INC (RWTP) по текущей цене 24.2000. Ордера обычно размещаются около 24.2000 или 24.2030, тогда как 8 и -1.54% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RWTP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RWTP?

Инвестирование в REDWOOD TRUST INC предполагает учет годового диапазона 22.7000 - 25.2500 и текущей цены 24.2000. Многие сравнивают 0.37% и -1.75% перед размещением ордеров на 24.2000 или 24.2030. Изучайте ежедневные изменения цены RWTP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции REDWOOD TRUST INC?

Самая высокая цена REDWOOD TRUST INC (RWTP) за последний год составила 25.2500. Акции заметно колебались в пределах 22.7000 - 25.2500, сравнение с 24.5217 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику REDWOOD TRUST INC на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции REDWOOD TRUST INC?

Самая низкая цена REDWOOD TRUST INC (RWTP) за год составила 22.7000. Сравнение с текущими 24.2000 и 22.7000 - 25.2500 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RWTP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RWTP?

В прошлом REDWOOD TRUST INC проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.5217 и -2.34% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.2000 24.5774
Годовой диапазон
22.7000 25.2500
Предыдущее закрытие
24.5217
Open
24.5774
Bid
24.2000
Ask
24.2030
Low
24.2000
High
24.5774
Объем
8
Дневное изменение
-1.31%
Месячное изменение
0.37%
6-месячное изменение
-1.75%
Годовое изменение
-2.34%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.