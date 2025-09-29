报价部分
货币 / RWTP
RWTP: REDWOOD TRUST INC

24.2000 USD 0.3217 (1.31%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日RWTP汇率已更改-1.31%。当日，交易品种以低点24.2000和高点24.5774进行交易。

关注REDWOOD TRUST INC动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

RWTP股票今天的价格是多少？

REDWOOD TRUST INC股票今天的定价为24.2000。它在-1.31%范围内交易，昨天的收盘价为24.5217，交易量达到8。RWTP的实时价格图表显示了这些更新。

REDWOOD TRUST INC股票是否支付股息？

REDWOOD TRUST INC目前的价值为24.2000。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.34%和USD。实时查看图表以跟踪RWTP走势。

如何购买RWTP股票？

您可以以24.2000的当前价格购买REDWOOD TRUST INC股票。订单通常设置在24.2000或24.2030附近，而8和-1.54%显示市场活动。立即关注RWTP的实时图表更新。

如何投资RWTP股票？

投资REDWOOD TRUST INC需要考虑年度范围22.7000 - 25.2500和当前价格24.2000。许多人在以24.2000或24.2030下订单之前，会比较0.37%和。实时查看RWTP价格图表，了解每日变化。

REDWOOD TRUST INC股票的最高价格是多少？

在过去一年中，REDWOOD TRUST INC的最高价格是25.2500。在22.7000 - 25.2500内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪REDWOOD TRUST INC的绩效。

REDWOOD TRUST INC股票的最低价格是多少？

REDWOOD TRUST INC（RWTP）的最低价格为22.7000。将其与当前的24.2000和22.7000 - 25.2500进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RWTP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RWTP股票是什么时候拆分的？

REDWOOD TRUST INC历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.5217和-2.34%中可见。

日范围
24.2000 24.5774
年范围
22.7000 25.2500
前一天收盘价
24.5217
开盘价
24.5774
卖价
24.2000
买价
24.2030
最低价
24.2000
最高价
24.5774
交易量
8
日变化
-1.31%
月变化
0.37%
6个月变化
-1.75%
年变化
-2.34%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值