RWTP: REDWOOD TRUST INC
Der Wechselkurs von RWTP hat sich für heute um -1.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.2000 bis zu einem Hoch von 24.5774 gehandelt.
Verfolgen Sie die REDWOOD TRUST INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von RWTP heute?
Die Aktie von REDWOOD TRUST INC (RWTP) notiert heute bei 24.2000. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.31% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.5217 und das Handelsvolumen erreichte 8. Das Live-Chart von RWTP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie RWTP Dividenden?
REDWOOD TRUST INC wird derzeit mit 24.2000 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -2.34% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RWTP zu verfolgen.
Wie kaufe ich RWTP-Aktien?
Sie können Aktien von REDWOOD TRUST INC (RWTP) zum aktuellen Kurs von 24.2000 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.2000 oder 24.2030 platziert, während 8 und -1.54% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RWTP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in RWTP-Aktien?
Bei einer Investition in REDWOOD TRUST INC müssen die jährliche Spanne 22.7000 - 25.2500 und der aktuelle Kurs 24.2000 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.37% und -1.75%, bevor sie Orders zu 24.2000 oder 24.2030 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RWTP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von REDWOOD TRUST INC?
Der höchste Kurs von REDWOOD TRUST INC (RWTP) im vergangenen Jahr lag bei 25.2500. Innerhalb von 22.7000 - 25.2500 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.5217 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von REDWOOD TRUST INC mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von REDWOOD TRUST INC?
Der niedrigste Kurs von REDWOOD TRUST INC (RWTP) im Laufe des Jahres betrug 22.7000. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.2000 und der Spanne 22.7000 - 25.2500 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RWTP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von RWTP statt?
REDWOOD TRUST INC hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.5217 und -2.34% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.5217
- Eröffnung
- 24.5774
- Bid
- 24.2000
- Ask
- 24.2030
- Tief
- 24.2000
- Hoch
- 24.5774
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- -1.31%
- Monatsänderung
- 0.37%
- 6-Monatsänderung
- -1.75%
- Jahresänderung
- -2.34%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4