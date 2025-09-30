CotaçõesSeções
RNR-PF: RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing

23.61 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do RNR-PF para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.55 e o mais alto foi 23.73.

Veja a dinâmica do par de moedas RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de RNR-PF hoje?

Hoje RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing (RNR-PF) está avaliado em 23.61. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 23.61, e o volume de negociação atingiu 27. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RNR-PF em tempo real.

As ações de RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing pagam dividendos?

Atualmente RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing está avaliado em 23.61. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.47% e USD. Monitore os movimentos de RNR-PF no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de RNR-PF?

Você pode comprar ações de RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing (RNR-PF) pelo preço atual 23.61. Ordens geralmente são executadas perto de 23.61 ou 23.91, enquanto 27 e 0.25% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RNR-PF no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de RNR-PF?

Investir em RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing envolve considerar a faixa anual 20.93 - 23.90 e o preço atual 23.61. Muitos comparam 5.12% e 11.47% antes de enviar ordens em 23.61 ou 23.91. Estude as mudanças diárias de preço de RNR-PF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações RENAISSANCERE HOLDINGS LTD?

O maior preço de RENAISSANCERE HOLDINGS LTD (RNR-PF) no último ano foi 23.90. As ações oscilaram bastante dentro de 20.93 - 23.90, e a comparação com 23.61 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações RENAISSANCERE HOLDINGS LTD?

O menor preço de RENAISSANCERE HOLDINGS LTD (RNR-PF) no ano foi 20.93. A comparação com o preço atual 23.61 e 20.93 - 23.90 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RNR-PF em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de RNR-PF?

No passado RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.61 e 11.47% após os eventos corporativos.

Faixa diária
23.55 23.73
Faixa anual
20.93 23.90
Fechamento anterior
23.61
Open
23.55
Bid
23.61
Ask
23.91
Low
23.55
High
23.73
Volume
27
Mudança diária
0.00%
Mudança mensal
5.12%
Mudança de 6 meses
11.47%
Mudança anual
11.47%
