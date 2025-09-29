- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
RNR-PF: RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing
El tipo de cambio de RNR-PF de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.55, mientras que el máximo ha alcanzado 23.73.
Siga la dinámica de la pareja de divisas RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de RNR-PF hoy?
RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing (RNR-PF) se evalúa hoy en 23.61. El instrumento se negocia dentro de 0.00%; el cierre de ayer ha sido 23.61 y el volumen comercial ha alcanzado 27. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios RNR-PF en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing?
RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing se evalúa actualmente en 23.61. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 11.47% y USD. Monitoree los movimientos de RNR-PF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de RNR-PF?
Puede comprar acciones de RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing (RNR-PF) al precio actual de 23.61. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 23.61 o 23.91, mientras que 27 y 0.25% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de RNR-PF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de RNR-PF?
Invertir en RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing implica tener en cuenta el rango anual 20.93 - 23.90 y el precio actual 23.61. Muchos comparan 5.12% y 11.47% antes de colocar órdenes en 23.61 o 23.91. Estudie los cambios diarios de precios de RNR-PF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de RENAISSANCERE HOLDINGS LTD?
El precio más alto de RENAISSANCERE HOLDINGS LTD (RNR-PF) en el último año ha sido 23.90. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 20.93 - 23.90, una comparación con 23.61 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de RENAISSANCERE HOLDINGS LTD?
El precio más bajo de RENAISSANCERE HOLDINGS LTD (RNR-PF) para el año ha sido 20.93. La comparación con los actuales 23.61 y 20.93 - 23.90 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de RNR-PF en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de RNR-PF?
En el pasado, RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 23.61 y 11.47% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 23.61
- Open
- 23.55
- Bid
- 23.61
- Ask
- 23.91
- Low
- 23.55
- High
- 23.73
- Volumen
- 27
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 5.12%
- Cambio a 6 meses
- 11.47%
- Cambio anual
- 11.47%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.