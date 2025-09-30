- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
RNR-PF: RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing
Il tasso di cambio RNR-PF ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.55 e ad un massimo di 23.73.
Segui le dinamiche di RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni RNR-PF oggi?
Oggi le azioni RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing sono prezzate a 23.61. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 23.61 e il volume degli scambi ha raggiunto 27. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RNR-PF mostra questi aggiornamenti.
Le azioni RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing pagano dividendi?
RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing è attualmente valutato a 23.61. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.47% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RNR-PF.
Come acquistare azioni RNR-PF?
Puoi acquistare azioni RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing al prezzo attuale di 23.61. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.61 o 23.91, mentre 27 e 0.25% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RNR-PF sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni RNR-PF?
Investire in RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing implica considerare l'intervallo annuale 20.93 - 23.90 e il prezzo attuale 23.61. Molti confrontano 5.12% e 11.47% prima di effettuare ordini su 23.61 o 23.91. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RNR-PF con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni RENAISSANCERE HOLDINGS LTD?
Il prezzo massimo di RENAISSANCERE HOLDINGS LTD nell'ultimo anno è stato 23.90. All'interno di 20.93 - 23.90, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.61 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni RENAISSANCERE HOLDINGS LTD?
Il prezzo più basso di RENAISSANCERE HOLDINGS LTD (RNR-PF) nel corso dell'anno è stato 20.93. Confrontandolo con gli attuali 23.61 e 20.93 - 23.90 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RNR-PF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RNR-PF?
RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.61 e 11.47%.
- Chiusura Precedente
- 23.61
- Apertura
- 23.55
- Bid
- 23.61
- Ask
- 23.91
- Minimo
- 23.55
- Massimo
- 23.73
- Volume
- 27
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 5.12%
- Variazione Semestrale
- 11.47%
- Variazione Annuale
- 11.47%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4