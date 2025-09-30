QuotazioniSezioni
RNR-PF: RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing

23.61 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RNR-PF ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.55 e ad un massimo di 23.73.

Segui le dinamiche di RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni RNR-PF oggi?

Oggi le azioni RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing sono prezzate a 23.61. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 23.61 e il volume degli scambi ha raggiunto 27. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RNR-PF mostra questi aggiornamenti.

Le azioni RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing pagano dividendi?

RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing è attualmente valutato a 23.61. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.47% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RNR-PF.

Come acquistare azioni RNR-PF?

Puoi acquistare azioni RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing al prezzo attuale di 23.61. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.61 o 23.91, mentre 27 e 0.25% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RNR-PF sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni RNR-PF?

Investire in RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing implica considerare l'intervallo annuale 20.93 - 23.90 e il prezzo attuale 23.61. Molti confrontano 5.12% e 11.47% prima di effettuare ordini su 23.61 o 23.91. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RNR-PF con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni RENAISSANCERE HOLDINGS LTD?

Il prezzo massimo di RENAISSANCERE HOLDINGS LTD nell'ultimo anno è stato 23.90. All'interno di 20.93 - 23.90, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.61 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni RENAISSANCERE HOLDINGS LTD?

Il prezzo più basso di RENAISSANCERE HOLDINGS LTD (RNR-PF) nel corso dell'anno è stato 20.93. Confrontandolo con gli attuali 23.61 e 20.93 - 23.90 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RNR-PF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RNR-PF?

RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.61 e 11.47%.

Intervallo Giornaliero
23.55 23.73
Intervallo Annuale
20.93 23.90
Chiusura Precedente
23.61
Apertura
23.55
Bid
23.61
Ask
23.91
Minimo
23.55
Massimo
23.73
Volume
27
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
5.12%
Variazione Semestrale
11.47%
Variazione Annuale
11.47%
