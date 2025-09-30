KurseKategorien
Währungen / RNR-PF
RNR-PF: RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing

23.61 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RNR-PF hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.55 bis zu einem Hoch von 23.73 gehandelt.

Verfolgen Sie die RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von RNR-PF heute?

Die Aktie von RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing (RNR-PF) notiert heute bei 23.61. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.61 und das Handelsvolumen erreichte 27. Das Live-Chart von RNR-PF zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie RNR-PF Dividenden?

RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing wird derzeit mit 23.61 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.47% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RNR-PF zu verfolgen.

Wie kaufe ich RNR-PF-Aktien?

Sie können Aktien von RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing (RNR-PF) zum aktuellen Kurs von 23.61 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.61 oder 23.91 platziert, während 27 und 0.25% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RNR-PF auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in RNR-PF-Aktien?

Bei einer Investition in RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing müssen die jährliche Spanne 20.93 - 23.90 und der aktuelle Kurs 23.61 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.12% und 11.47%, bevor sie Orders zu 23.61 oder 23.91 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RNR-PF.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von RENAISSANCERE HOLDINGS LTD?

Der höchste Kurs von RENAISSANCERE HOLDINGS LTD (RNR-PF) im vergangenen Jahr lag bei 23.90. Innerhalb von 20.93 - 23.90 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.61 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von RENAISSANCERE HOLDINGS LTD?

Der niedrigste Kurs von RENAISSANCERE HOLDINGS LTD (RNR-PF) im Laufe des Jahres betrug 20.93. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.61 und der Spanne 20.93 - 23.90 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RNR-PF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von RNR-PF statt?

RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.61 und 11.47% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
23.55 23.73
Jahresspanne
20.93 23.90
Vorheriger Schlusskurs
23.61
Eröffnung
23.55
Bid
23.61
Ask
23.91
Tief
23.55
Hoch
23.73
Volumen
27
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
5.12%
6-Monatsänderung
11.47%
Jahresänderung
11.47%
