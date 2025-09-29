- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RNR-PF: RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing
Курс RNR-PF за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.55, а максимальная — 23.73.
Следите за динамикой RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RNR-PF сегодня?
RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing (RNR-PF) сегодня оценивается на уровне 23.61. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 23.61, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RNR-PF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing?
RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing в настоящее время оценивается в 23.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.47% и USD. Отслеживайте движения RNR-PF на графике в реальном времени.
Как купить акции RNR-PF?
Вы можете купить акции RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing (RNR-PF) по текущей цене 23.61. Ордера обычно размещаются около 23.61 или 23.91, тогда как 27 и 0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RNR-PF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RNR-PF?
Инвестирование в RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing предполагает учет годового диапазона 20.93 - 23.90 и текущей цены 23.61. Многие сравнивают 5.12% и 11.47% перед размещением ордеров на 23.61 или 23.91. Изучайте ежедневные изменения цены RNR-PF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции RENAISSANCERE HOLDINGS LTD?
Самая высокая цена RENAISSANCERE HOLDINGS LTD (RNR-PF) за последний год составила 23.90. Акции заметно колебались в пределах 20.93 - 23.90, сравнение с 23.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции RENAISSANCERE HOLDINGS LTD?
Самая низкая цена RENAISSANCERE HOLDINGS LTD (RNR-PF) за год составила 20.93. Сравнение с текущими 23.61 и 20.93 - 23.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RNR-PF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RNR-PF?
В прошлом RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.61 и 11.47% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.61
- Open
- 23.55
- Bid
- 23.61
- Ask
- 23.91
- Low
- 23.55
- High
- 23.73
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 5.12%
- 6-месячное изменение
- 11.47%
- Годовое изменение
- 11.47%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%