RNR-PF: RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing

23.61 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RNR-PF за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.55, а максимальная — 23.73.

Следите за динамикой RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RNR-PF сегодня?

RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing (RNR-PF) сегодня оценивается на уровне 23.61. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 23.61, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RNR-PF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing?

RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing в настоящее время оценивается в 23.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.47% и USD. Отслеживайте движения RNR-PF на графике в реальном времени.

Как купить акции RNR-PF?

Вы можете купить акции RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing (RNR-PF) по текущей цене 23.61. Ордера обычно размещаются около 23.61 или 23.91, тогда как 27 и 0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RNR-PF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RNR-PF?

Инвестирование в RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing предполагает учет годового диапазона 20.93 - 23.90 и текущей цены 23.61. Многие сравнивают 5.12% и 11.47% перед размещением ордеров на 23.61 или 23.91. Изучайте ежедневные изменения цены RNR-PF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции RENAISSANCERE HOLDINGS LTD?

Самая высокая цена RENAISSANCERE HOLDINGS LTD (RNR-PF) за последний год составила 23.90. Акции заметно колебались в пределах 20.93 - 23.90, сравнение с 23.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции RENAISSANCERE HOLDINGS LTD?

Самая низкая цена RENAISSANCERE HOLDINGS LTD (RNR-PF) за год составила 20.93. Сравнение с текущими 23.61 и 20.93 - 23.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RNR-PF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RNR-PF?

В прошлом RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each Representing проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.61 и 11.47% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.55 23.73
Годовой диапазон
20.93 23.90
Предыдущее закрытие
23.61
Open
23.55
Bid
23.61
Ask
23.91
Low
23.55
High
23.73
Объем
27
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
5.12%
6-месячное изменение
11.47%
Годовое изменение
11.47%
