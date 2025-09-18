A taxa do RITM-PD para hoje mudou para -0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.55 e o mais alto foi 24.63.

Veja a dinâmica do par de moedas Rithm Capital Corp. 7.00% Fixed-Rate Reset Series D Cumulative . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.