Währungen / RITM-PD
RITM-PD: Rithm Capital Corp. 7.00% Fixed-Rate Reset Series D Cumulative
24.50 USD 0.13 (0.53%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RITM-PD hat sich für heute um -0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.46 bis zu einem Hoch von 24.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Rithm Capital Corp. 7.00% Fixed-Rate Reset Series D Cumulative -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
24.46 24.63
Jahresspanne
23.87 24.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.63
- Eröffnung
- 24.63
- Bid
- 24.50
- Ask
- 24.80
- Tief
- 24.46
- Hoch
- 24.63
- Volumen
- 136
- Tagesänderung
- -0.53%
- Monatsänderung
- 0.08%
- 6-Monatsänderung
- 2.47%
- Jahresänderung
- 2.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K