Der Wechselkurs von RITM-PD hat sich für heute um -0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.46 bis zu einem Hoch von 24.63 gehandelt.

Verfolgen Sie die Rithm Capital Corp. 7.00% Fixed-Rate Reset Series D Cumulative -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.