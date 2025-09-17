КотировкиРазделы
RITM-PD: Rithm Capital Corp. 7.00% Fixed-Rate Reset Series D Cumulative

24.62 USD 0.05 (0.20%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RITM-PD за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.51, а максимальная — 24.62.

Следите за динамикой Rithm Capital Corp. 7.00% Fixed-Rate Reset Series D Cumulative . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
24.51 24.62
Годовой диапазон
23.87 24.75
Предыдущее закрытие
24.57
Open
24.59
Bid
24.62
Ask
24.92
Low
24.51
High
24.62
Объем
64
Дневное изменение
0.20%
Месячное изменение
0.57%
6-месячное изменение
2.97%
Годовое изменение
2.97%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.