Valute / RITM-PD
RITM-PD: Rithm Capital Corp. 7.00% Fixed-Rate Reset Series D Cumulative
24.51 USD 0.01 (0.04%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RITM-PD ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.45 e ad un massimo di 24.56.
Segui le dinamiche di Rithm Capital Corp. 7.00% Fixed-Rate Reset Series D Cumulative . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
24.45 24.56
Intervallo Annuale
23.87 24.75
- Chiusura Precedente
- 24.50
- Apertura
- 24.50
- Bid
- 24.51
- Ask
- 24.81
- Minimo
- 24.45
- Massimo
- 24.56
- Volume
- 118
- Variazione giornaliera
- 0.04%
- Variazione Mensile
- 0.12%
- Variazione Semestrale
- 2.51%
- Variazione Annuale
- 2.51%
20 settembre, sabato