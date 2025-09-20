Il tasso di cambio RITM-PD ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.45 e ad un massimo di 24.56.

Segui le dinamiche di Rithm Capital Corp. 7.00% Fixed-Rate Reset Series D Cumulative . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.