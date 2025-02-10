Moedas / RILYP
RILYP: B. Riley Financial Inc - Depositary Shares, each representing a
6.93 USD 0.03 (0.43%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RILYP para hoje mudou para 0.43%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.75 e o mais alto foi 7.07.
Veja a dinâmica do par de moedas B. Riley Financial Inc - Depositary Shares, each representing a. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
6.75 7.07
Faixa anual
1.75 9.90
- Fechamento anterior
- 6.90
- Open
- 6.91
- Bid
- 6.93
- Ask
- 7.23
- Low
- 6.75
- High
- 7.07
- Volume
- 20
- Mudança diária
- 0.43%
- Mudança mensal
- 7.44%
- Mudança de 6 meses
- 90.91%
- Mudança anual
- -15.49%
