Валюты / RILYP
RILYP: B. Riley Financial Inc - Depositary Shares, each representing a
6.73 USD 0.25 (3.86%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RILYP за сегодня изменился на 3.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.23, а максимальная — 6.80.
Следите за динамикой B. Riley Financial Inc - Depositary Shares, each representing a. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- B. Riley Financial, Inc. (RILY) Business Update Call
- B. Riley Financial: Near-Term Bankruptcy Filing Increasingly Unlikely (NASDAQ:RILY)
- The Preferred Stock IPO Market 'Unfroze' In May (NYSE:FOUR)
- B. Riley Financial: Surprise Debt Exchange Is Positive, But Major Challenges Remain (RILY)
- B. Riley: Q4 EBITDA Shows Positive Direction, But Economic Tailwinds Are Waning (RILY)
- B. Riley Financial, Inc. (RILY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- The Murky Outlook For B. Riley Financial's Baby Bonds (NASDAQ:RILY)
Дневной диапазон
6.23 6.80
Годовой диапазон
1.75 9.90
- Предыдущее закрытие
- 6.48
- Open
- 6.44
- Bid
- 6.73
- Ask
- 7.03
- Low
- 6.23
- High
- 6.80
- Объем
- 26
- Дневное изменение
- 3.86%
- Месячное изменение
- 4.34%
- 6-месячное изменение
- 85.40%
- Годовое изменение
- -17.93%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.