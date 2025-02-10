通貨 / RILYP
RILYP: B. Riley Financial Inc - Depositary Shares, each representing a
6.93 USD 0.03 (0.43%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RILYPの今日の為替レートは、0.43%変化しました。日中、通貨は1あたり6.75の安値と7.07の高値で取引されました。
B. Riley Financial Inc - Depositary Shares, each representing aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
6.75 7.07
1年のレンジ
1.75 9.90
- 以前の終値
- 6.90
- 始値
- 6.91
- 買値
- 6.93
- 買値
- 7.23
- 安値
- 6.75
- 高値
- 7.07
- 出来高
- 20
- 1日の変化
- 0.43%
- 1ヶ月の変化
- 7.44%
- 6ヶ月の変化
- 90.91%
- 1年の変化
- -15.49%
