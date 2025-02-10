QuotazioniSezioni
RILYP: B. Riley Financial Inc - Depositary Shares, each representing a

6.58 USD 0.35 (5.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RILYP ha avuto una variazione del -5.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.50 e ad un massimo di 7.09.

Segui le dinamiche di B. Riley Financial Inc - Depositary Shares, each representing a. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
6.50 7.09
Intervallo Annuale
1.75 9.90
Chiusura Precedente
6.93
Apertura
7.09
Bid
6.58
Ask
6.88
Minimo
6.50
Massimo
7.09
Volume
39
Variazione giornaliera
-5.05%
Variazione Mensile
2.02%
Variazione Semestrale
81.27%
Variazione Annuale
-19.76%
21 settembre, domenica