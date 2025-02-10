Valute / RILYP
RILYP: B. Riley Financial Inc - Depositary Shares, each representing a
6.58 USD 0.35 (5.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RILYP ha avuto una variazione del -5.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.50 e ad un massimo di 7.09.
Segui le dinamiche di B. Riley Financial Inc - Depositary Shares, each representing a. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
RILYP News
Intervallo Giornaliero
6.50 7.09
Intervallo Annuale
1.75 9.90
- Chiusura Precedente
- 6.93
- Apertura
- 7.09
- Bid
- 6.58
- Ask
- 6.88
- Minimo
- 6.50
- Massimo
- 7.09
- Volume
- 39
- Variazione giornaliera
- -5.05%
- Variazione Mensile
- 2.02%
- Variazione Semestrale
- 81.27%
- Variazione Annuale
- -19.76%
21 settembre, domenica