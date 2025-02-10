CotizacionesSecciones
RILYP
RILYP: B. Riley Financial Inc - Depositary Shares, each representing a

6.90 USD 0.17 (2.53%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de RILYP de hoy ha cambiado un 2.53%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.39, mientras que el máximo ha alcanzado 7.26.

Siga la dinámica de la pareja de divisas B. Riley Financial Inc - Depositary Shares, each representing a. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
6.39 7.26
Rango anual
1.75 9.90
Cierres anteriores
6.73
Open
6.68
Bid
6.90
Ask
7.20
Low
6.39
High
7.26
Volumen
73
Cambio diario
2.53%
Cambio mensual
6.98%
Cambio a 6 meses
90.08%
Cambio anual
-15.85%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B