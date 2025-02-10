Divisas / RILYP
RILYP: B. Riley Financial Inc - Depositary Shares, each representing a
6.90 USD 0.17 (2.53%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RILYP de hoy ha cambiado un 2.53%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.39, mientras que el máximo ha alcanzado 7.26.
Siga la dinámica de la pareja de divisas B. Riley Financial Inc - Depositary Shares, each representing a. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
6.39 7.26
Rango anual
1.75 9.90
- Cierres anteriores
- 6.73
- Open
- 6.68
- Bid
- 6.90
- Ask
- 7.20
- Low
- 6.39
- High
- 7.26
- Volumen
- 73
- Cambio diario
- 2.53%
- Cambio mensual
- 6.98%
- Cambio a 6 meses
- 90.08%
- Cambio anual
- -15.85%
