REGCO: Regency Centers Corporation - 5.875% Series B Cumulative Redeem
23.44 USD 0.39 (1.69%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do REGCO para hoje mudou para 1.69%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.35 e o mais alto foi 23.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Regency Centers Corporation - 5.875% Series B Cumulative Redeem. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
23.35 23.50
Faixa anual
21.43 24.70
- Fechamento anterior
- 23.05
- Open
- 23.36
- Bid
- 23.44
- Ask
- 23.74
- Low
- 23.35
- High
- 23.50
- Volume
- 4
- Mudança diária
- 1.69%
- Mudança mensal
- 6.35%
- Mudança de 6 meses
- 8.12%
- Mudança anual
- -3.10%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh