Валюты / REGCO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
REGCO: Regency Centers Corporation - 5.875% Series B Cumulative Redeem
23.05 USD 0.12 (0.52%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс REGCO за сегодня изменился на 0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.90, а максимальная — 23.05.
Следите за динамикой Regency Centers Corporation - 5.875% Series B Cumulative Redeem. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости REGCO
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Behind The (Revised) Curve
- 2 REITs Most Investors Should Own
- Trade War Redux
- 6 Dividend Stocks I'm Buying As An AI Bubble Inflates
- Regency Centers: Stability And Profitability Through Preferred Shares (NASDAQ:REG)
- REITs: The Riches Are In The Niches
- Losers Of REIT Earnings Season
- Powell On The Hot Seat
- Don’t Put All Of You REIT Eggs In One Basket
- 3 Best REITs To Buy After The Crash
- We Are Buying REIT Preferred Stocks Part 1: REG Offers Credit Premium Without The Risk
- State Of REITs: The 'Dark Age' Is Over
- Fed Looms As Sentiment Dims
- Losers Of REIT Earnings Season
- Tariff Turbulence
- A REIT Revival: Earnings Recap
- From Real Property To Intellectual Property: My 15 Years On Seeking Alpha
- Bad Vibes, Positive Results
- REIT Earnings Halftime Report
Дневной диапазон
22.90 23.05
Годовой диапазон
21.43 24.70
- Предыдущее закрытие
- 22.93
- Open
- 22.90
- Bid
- 23.05
- Ask
- 23.35
- Low
- 22.90
- High
- 23.05
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- 0.52%
- Месячное изменение
- 4.58%
- 6-месячное изменение
- 6.32%
- Годовое изменение
- -4.71%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.