REGCO: Regency Centers Corporation - 5.875% Series B Cumulative Redeem

23.05 USD 0.12 (0.52%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс REGCO за сегодня изменился на 0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.90, а максимальная — 23.05.

Следите за динамикой Regency Centers Corporation - 5.875% Series B Cumulative Redeem. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
22.90 23.05
Годовой диапазон
21.43 24.70
Предыдущее закрытие
22.93
Open
22.90
Bid
23.05
Ask
23.35
Low
22.90
High
23.05
Объем
13
Дневное изменение
0.52%
Месячное изменение
4.58%
6-месячное изменение
6.32%
Годовое изменение
-4.71%
