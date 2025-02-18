通貨 / REGCO
REGCO: Regency Centers Corporation - 5.875% Series B Cumulative Redeem
23.44 USD 0.39 (1.69%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
REGCOの今日の為替レートは、1.69%変化しました。日中、通貨は1あたり23.35の安値と23.50の高値で取引されました。
Regency Centers Corporation - 5.875% Series B Cumulative Redeemダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
23.35 23.50
1年のレンジ
21.43 24.70
- 以前の終値
- 23.05
- 始値
- 23.36
- 買値
- 23.44
- 買値
- 23.74
- 安値
- 23.35
- 高値
- 23.50
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- 1.69%
- 1ヶ月の変化
- 6.35%
- 6ヶ月の変化
- 8.12%
- 1年の変化
- -3.10%
