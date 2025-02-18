Währungen / REGCO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
REGCO: Regency Centers Corporation - 5.875% Series B Cumulative Redeem
23.26 USD 0.18 (0.77%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von REGCO hat sich für heute um -0.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.69 bis zu einem Hoch von 23.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die Regency Centers Corporation - 5.875% Series B Cumulative Redeem-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
REGCO News
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Behind The (Revised) Curve
- 2 REITs Most Investors Should Own
- Trade War Redux
- 6 Dividend Stocks I'm Buying As An AI Bubble Inflates
- Regency Centers: Stability And Profitability Through Preferred Shares (NASDAQ:REG)
- REITs: The Riches Are In The Niches
- Losers Of REIT Earnings Season
- Powell On The Hot Seat
- Don’t Put All Of You REIT Eggs In One Basket
- 3 Best REITs To Buy After The Crash
- We Are Buying REIT Preferred Stocks Part 1: REG Offers Credit Premium Without The Risk
- State Of REITs: The 'Dark Age' Is Over
- Fed Looms As Sentiment Dims
- Losers Of REIT Earnings Season
- Tariff Turbulence
- A REIT Revival: Earnings Recap
- From Real Property To Intellectual Property: My 15 Years On Seeking Alpha
- Bad Vibes, Positive Results
- REIT Earnings Halftime Report
Tagesspanne
22.69 23.26
Jahresspanne
21.43 24.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.44
- Eröffnung
- 22.69
- Bid
- 23.26
- Ask
- 23.56
- Tief
- 22.69
- Hoch
- 23.26
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -0.77%
- Monatsänderung
- 5.54%
- 6-Monatsänderung
- 7.29%
- Jahresänderung
- -3.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K