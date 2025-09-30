- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
QSEAR: Quartzsea Acquisition Corp
A taxa do QSEAR para hoje mudou para 21.80%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.2870 e o mais alto foi 0.2872.
Veja a dinâmica do par de moedas Quartzsea Acquisition Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de QSEAR hoje?
Hoje Quartzsea Acquisition Corp (QSEAR) está avaliado em 0.2872. O instrumento é negociado dentro de 21.80%, o fechamento de ontem foi 0.2358, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de QSEAR em tempo real.
As ações de Quartzsea Acquisition Corp pagam dividendos?
Atualmente Quartzsea Acquisition Corp está avaliado em 0.2872. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 14.88% e USD. Monitore os movimentos de QSEAR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de QSEAR?
Você pode comprar ações de Quartzsea Acquisition Corp (QSEAR) pelo preço atual 0.2872. Ordens geralmente são executadas perto de 0.2872 ou 0.2902, enquanto 4 e 0.07% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de QSEAR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de QSEAR?
Investir em Quartzsea Acquisition Corp envolve considerar a faixa anual 0.2300 - 0.3350 e o preço atual 0.2872. Muitos comparam 10.33% e 14.88% antes de enviar ordens em 0.2872 ou 0.2902. Estude as mudanças diárias de preço de QSEAR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Quartzsea Acquisition Corp?
O maior preço de Quartzsea Acquisition Corp (QSEAR) no último ano foi 0.3350. As ações oscilaram bastante dentro de 0.2300 - 0.3350, e a comparação com 0.2358 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Quartzsea Acquisition Corp no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Quartzsea Acquisition Corp?
O menor preço de Quartzsea Acquisition Corp (QSEAR) no ano foi 0.2300. A comparação com o preço atual 0.2872 e 0.2300 - 0.3350 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de QSEAR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de QSEAR?
No passado Quartzsea Acquisition Corp passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.2358 e 14.88% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.2358
- Open
- 0.2870
- Bid
- 0.2872
- Ask
- 0.2902
- Low
- 0.2870
- High
- 0.2872
- Volume
- 4
- Mudança diária
- 21.80%
- Mudança mensal
- 10.33%
- Mudança de 6 meses
- 14.88%
- Mudança anual
- 14.88%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4