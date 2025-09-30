- 概要
QSEAR: Quartzsea Acquisition Corp
QSEARの今日の為替レートは、21.80%変化しました。日中、通貨は1あたり0.2870の安値と0.2872の高値で取引されました。
Quartzsea Acquisition Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
QSEAR株の現在の価格は？
Quartzsea Acquisition Corpの株価は本日0.2872です。21.80%内で取引され、前日の終値は0.2358、取引量は4に達しました。QSEARのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Quartzsea Acquisition Corpの株は配当を出しますか？
Quartzsea Acquisition Corpの現在の価格は0.2872です。配当方針は会社によりますが、投資家は14.88%やUSDにも注目します。QSEARの動きはライブチャートで確認できます。
QSEAR株を買う方法は？
Quartzsea Acquisition Corpの株は現在0.2872で購入可能です。注文は通常0.2872または0.2902付近で行われ、4や0.07%が市場の動きを示します。QSEARの最新情報はライブチャートで確認できます。
QSEAR株に投資する方法は？
Quartzsea Acquisition Corpへの投資では、年間の値幅0.2300 - 0.3350と現在の0.2872を考慮します。注文は多くの場合0.2872や0.2902で行われる前に、10.33%や14.88%と比較されます。QSEARの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Quartzsea Acquisition Corpの株の最高値は？
Quartzsea Acquisition Corpの過去1年の最高値は0.3350でした。0.2300 - 0.3350内で株価は大きく変動し、0.2358と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Quartzsea Acquisition Corpのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Quartzsea Acquisition Corpの株の最低値は？
Quartzsea Acquisition Corp(QSEAR)の年間最安値は0.2300でした。現在の0.2872や0.2300 - 0.3350と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。QSEARの動きはライブチャートで確認できます。
QSEARの株式分割はいつ行われましたか？
Quartzsea Acquisition Corpは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.2358、14.88%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.2358
- 始値
- 0.2870
- 買値
- 0.2872
- 買値
- 0.2902
- 安値
- 0.2870
- 高値
- 0.2872
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- 21.80%
- 1ヶ月の変化
- 10.33%
- 6ヶ月の変化
- 14.88%
- 1年の変化
- 14.88%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
-
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
-
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.4