QSEAR: Quartzsea Acquisition Corp

0.2872 USD 0.0514 (21.80%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

QSEARの今日の為替レートは、21.80%変化しました。日中、通貨は1あたり0.2870の安値と0.2872の高値で取引されました。

Quartzsea Acquisition Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

QSEAR株の現在の価格は？

Quartzsea Acquisition Corpの株価は本日0.2872です。21.80%内で取引され、前日の終値は0.2358、取引量は4に達しました。QSEARのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Quartzsea Acquisition Corpの株は配当を出しますか？

Quartzsea Acquisition Corpの現在の価格は0.2872です。配当方針は会社によりますが、投資家は14.88%やUSDにも注目します。QSEARの動きはライブチャートで確認できます。

QSEAR株を買う方法は？

Quartzsea Acquisition Corpの株は現在0.2872で購入可能です。注文は通常0.2872または0.2902付近で行われ、4や0.07%が市場の動きを示します。QSEARの最新情報はライブチャートで確認できます。

QSEAR株に投資する方法は？

Quartzsea Acquisition Corpへの投資では、年間の値幅0.2300 - 0.3350と現在の0.2872を考慮します。注文は多くの場合0.2872や0.2902で行われる前に、10.33%や14.88%と比較されます。QSEARの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Quartzsea Acquisition Corpの株の最高値は？

Quartzsea Acquisition Corpの過去1年の最高値は0.3350でした。0.2300 - 0.3350内で株価は大きく変動し、0.2358と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Quartzsea Acquisition Corpのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Quartzsea Acquisition Corpの株の最低値は？

Quartzsea Acquisition Corp(QSEAR)の年間最安値は0.2300でした。現在の0.2872や0.2300 - 0.3350と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。QSEARの動きはライブチャートで確認できます。

QSEARの株式分割はいつ行われましたか？

Quartzsea Acquisition Corpは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.2358、14.88%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.2870 0.2872
1年のレンジ
0.2300 0.3350
以前の終値
0.2358
始値
0.2870
買値
0.2872
買値
0.2902
安値
0.2870
高値
0.2872
出来高
4
1日の変化
21.80%
1ヶ月の変化
10.33%
6ヶ月の変化
14.88%
1年の変化
14.88%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
期待
100.7
97.4