- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
QSEAR: Quartzsea Acquisition Corp
Der Wechselkurs von QSEAR hat sich für heute um 21.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2870 bis zu einem Hoch von 0.2872 gehandelt.
Verfolgen Sie die Quartzsea Acquisition Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von QSEAR heute?
Die Aktie von Quartzsea Acquisition Corp (QSEAR) notiert heute bei 0.2872. Sie wird innerhalb einer Spanne von 21.80% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.2358 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von QSEAR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie QSEAR Dividenden?
Quartzsea Acquisition Corp wird derzeit mit 0.2872 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 14.88% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von QSEAR zu verfolgen.
Wie kaufe ich QSEAR-Aktien?
Sie können Aktien von Quartzsea Acquisition Corp (QSEAR) zum aktuellen Kurs von 0.2872 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.2872 oder 0.2902 platziert, während 4 und 0.07% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von QSEAR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in QSEAR-Aktien?
Bei einer Investition in Quartzsea Acquisition Corp müssen die jährliche Spanne 0.2300 - 0.3350 und der aktuelle Kurs 0.2872 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 10.33% und 14.88%, bevor sie Orders zu 0.2872 oder 0.2902 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von QSEAR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Quartzsea Acquisition Corp?
Der höchste Kurs von Quartzsea Acquisition Corp (QSEAR) im vergangenen Jahr lag bei 0.3350. Innerhalb von 0.2300 - 0.3350 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.2358 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Quartzsea Acquisition Corp mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Quartzsea Acquisition Corp?
Der niedrigste Kurs von Quartzsea Acquisition Corp (QSEAR) im Laufe des Jahres betrug 0.2300. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.2872 und der Spanne 0.2300 - 0.3350 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von QSEAR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von QSEAR statt?
Quartzsea Acquisition Corp hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.2358 und 14.88% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.2358
- Eröffnung
- 0.2870
- Bid
- 0.2872
- Ask
- 0.2902
- Tief
- 0.2870
- Hoch
- 0.2872
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- 21.80%
- Monatsänderung
- 10.33%
- 6-Monatsänderung
- 14.88%
- Jahresänderung
- 14.88%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4