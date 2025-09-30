KurseKategorien
Währungen / QSEAR
Zurück zum Aktien

QSEAR: Quartzsea Acquisition Corp

0.2872 USD 0.0514 (21.80%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von QSEAR hat sich für heute um 21.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2870 bis zu einem Hoch von 0.2872 gehandelt.

Verfolgen Sie die Quartzsea Acquisition Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von QSEAR heute?

Die Aktie von Quartzsea Acquisition Corp (QSEAR) notiert heute bei 0.2872. Sie wird innerhalb einer Spanne von 21.80% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.2358 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von QSEAR zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie QSEAR Dividenden?

Quartzsea Acquisition Corp wird derzeit mit 0.2872 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 14.88% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von QSEAR zu verfolgen.

Wie kaufe ich QSEAR-Aktien?

Sie können Aktien von Quartzsea Acquisition Corp (QSEAR) zum aktuellen Kurs von 0.2872 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.2872 oder 0.2902 platziert, während 4 und 0.07% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von QSEAR auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in QSEAR-Aktien?

Bei einer Investition in Quartzsea Acquisition Corp müssen die jährliche Spanne 0.2300 - 0.3350 und der aktuelle Kurs 0.2872 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 10.33% und 14.88%, bevor sie Orders zu 0.2872 oder 0.2902 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von QSEAR.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Quartzsea Acquisition Corp?

Der höchste Kurs von Quartzsea Acquisition Corp (QSEAR) im vergangenen Jahr lag bei 0.3350. Innerhalb von 0.2300 - 0.3350 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.2358 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Quartzsea Acquisition Corp mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Quartzsea Acquisition Corp?

Der niedrigste Kurs von Quartzsea Acquisition Corp (QSEAR) im Laufe des Jahres betrug 0.2300. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.2872 und der Spanne 0.2300 - 0.3350 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von QSEAR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von QSEAR statt?

Quartzsea Acquisition Corp hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.2358 und 14.88% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
0.2870 0.2872
Jahresspanne
0.2300 0.3350
Vorheriger Schlusskurs
0.2358
Eröffnung
0.2870
Bid
0.2872
Ask
0.2902
Tief
0.2870
Hoch
0.2872
Volumen
4
Tagesänderung
21.80%
Monatsänderung
10.33%
6-Monatsänderung
14.88%
Jahresänderung
14.88%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4